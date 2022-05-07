كاتب ومترجم: اتقاني للإنجليزية والفرنسية ساعدني على العمل كمرشد سياحي.. فيديو

قال الدكتور عادل أسعد الميري، الكاتب والمترجم الكبير، إنه تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس وعمل خلال 3 سنوات ما بعد الجامعة في سنة الإمتياز والتكليف حتى انضم للقوات المسلحة لقضاء فترة التجنيد الخاصة به.

وأضاف عادل أسعد الميري، خلال لقاء له لبرنامج “المساء مع قصواء”عبر فضائية “سي بي سي”، أنه خلال السنة الرابعة من انتهاء الجامعة درست إرشاد سياحي وأخذت ترخيص إرشاد سياحي بعد ما امتحنت في الوزارة.

وتابع الكاتب والمترجم الكبير، أنه يرى بإن الإرشاد السياحي هي مهنة ممتعة للغاية، حيث أنه كان قد تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية ويتحدثهما بطلاقه، ما ساعده على دخول هذا المجال.

وأشار عادل أسعد الميري إلى انه تركت الإرشاد السياحي في عام 2002، مؤكدا أنه كانت خلال تلك الفترة كانت السياحة تحقق ارباح جيدة.