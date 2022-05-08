في عيد ميلاد سوما.. مرض نادر أبعدها عن الغناء واسمها الحقيقي

يحل اليوم الاحد عيد ميلاد المطربة سوما التي قدمت أغاني عديدة مميزة .

ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عن سوما في عيد ميلادها :

ولدت في ٨ مايو ١٩٨٥

- اسمها الحقيقي (أسماء سعيد).

- بدأت حياتها الفنية بالغناء ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، وغنت أغاني وطنية.

-سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد ميعاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما.

-قدمها محروس بأغنية مشتركة مع (بهاء سلطان)

- وبعدها شاركت بالغناء في فيلم (90 دقيقة) 2006.

-بمساعدة مكتشفها المنتج "نصر محروس" بدأت أولى خطواتها السينمائية بفيلم "أعز أصحاب" .

-شاركت في أغنية "لو كنا بنحبها" بمشاركة مع مدحت صالح وتامر حسني وحسام حبيب وشذي وبشري

-وشاركت في أغنية "سينا" بمشاركة مع فريق واما وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وزيزي



رضت لوعكة صحية أثرت على أحبالها الصوتية

- وأكدت المطربة سوما - في تصريحات إذاعية- سابقة أنها لم تخضع لأية عمليات تجميل في وجهها، وقالت إنها لا تحب تغيير أي شيء في شكلها، لأن طبيعة وجهها بسيطة ولا تحتاج إلى أي عمليات.

- قدمت سوما خلال مشوارها الغنائى 3 ألبومات، هى "عيب عليك" و يتضمن 10 أغاني، وألبوم "ده حبيبي "و يتضمن 8 أغاني، وألبوم "ندمانة" و يتضمن 11 أغنية.

- وشاركت فى أغنية "تسلم الأيادي" بمشاركة مع مصطفى كامل وإيهاب توفيق وحكيم وغادة رجب وخالد عجاج وهشام عباس وبوسى واحمد كامل وسمير الإسكندرانى وأحمد عجاج.

- آخر ظهور للمطربة سوما كان أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية فى دار الأوبرا المصرية العام الماضي.



تعاني الفنانة سوما، من مرض نادر وخلل في الغدد، أصيبت به منذ عدة سنوات، وتسبب في منعها من الغناء أو المشاركة في أي أعمال فنية، وقامت بإجراء جراحة عاجلة منذ نحو 4 سنوات، وبدأت تعود لحياتها تدريجيًا، ولكن اختفت مرة أخرى، حتى عادت مجددًا مع عام 2020 وشاركت في أحد حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وفي عام 2021 وبالتحديد في شهر يوليو ، تم نقلها للمستشفى بعد تدهور حاد في حالتها الصحية، واضطر الأطباء وقتها لحجزها بغرفة العناية المركزة، وفقًا لتصريحات تلفزيونية سابقة لها.