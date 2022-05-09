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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة ميدانية لطلاب كلية البنات بجامعة عين شمس لمحطة معالجة صرف صحي سرابيوم

خلال الزيارة
خلال الزيارة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة  لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعات المختلفة، فقد نظمت شركة محافظات القناة اليوم زيارة ميدانية لــ (49) طالبًة من قسم النبات بكلية البنات بجامعة عين شمس لمحطة معالجة مياه سرابيوم للمساهمة فى اثراء البحث العلمى لطلاب الكلية من خلال التدريب العملى بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة بهدف ربط الخلفية النظرية التى يدرسها الطلاب بالجامعة بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.

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بدأت الزيارة بتعريف الطلبة بمراحل معالجة الصرف الصحي بمحطة سرابيوم، والتي تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180000 متر مكعب في اليوم بنظام المعالجة الثنائية، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتي تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث، إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة "الحمأة".

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وقام فريق التوعية بإدارة العلاقات العامة بالشركة بتعريف الطلاب بالمجهودات التي تبذلها الدولة لاستخدام طرق المعالجة الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة في بعض أنواع الزراعات وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مياه الصرف الصحى فى ظل الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية التى يحددها الكود المصرى.

 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أهمية استخدام المياه المعالجة في الزراعات الغير مثمرة وذلك نظرا للتغيرات المناخية الغير مرغوبة والزيادة المستمرة في تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية والتي تمثل تحديات كبيرة تمثل معوقات على طريق التنمية، ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، ولقد ثبت أن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في ظل الاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية التي يحددها الكود المصري لعام 2015 هي هدف هام لأنها تعد أحد المصادر الهامة غير التقليدية للموارد المائية، حيث تمثل هذه المياه ثروة مائية مهدرة يجب حسن استغلالها في الزراعات غير المثمرة.

 

هذا وقد أشاد وفد الجامعة برئاسة الدكتورة عبير رشدى استاذ الميكربيولوجى بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس بالمجهودات المبذولة فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى بالمحطة والاستفادة الهائلة لطالبات الكلية من خلال الزيارة الميدانية لكافة مكونات المحطة.

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