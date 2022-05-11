راضية بقضاء الله.. والدة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني تعلق على قرار المحكمة



توجهت هناء صبري، والدة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني، بالشكر إلى هيئة المحكمة، قائلة:" حكم عادل..وأشكر المحكمة على وقوفهم بجانبنا"، متابعة:" أنا راضية بقضاء الله وقضاء المحكمة".

وأضافت "هناء صبري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يبتز أي بنت".

وفي ذات السياق، قال عبدالله أو المجد، محامي بسنت ضحية الابتزاز، إن حكم المحكمة كان مرضي بشكل كبير، متابعا: من المتوقع أن يطعن المتهمون في قرار المحكمة.

واسترسل:" المحكمة أنصفتنا ورجعت حق بسنت..وبنشكرهم على جهدهم".

