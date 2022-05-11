مباراة بين أشقاء.. مدير الكرة بالأهلي: مواجهة وفاق سطيف لم تحسم بعد

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أن مواجهة نادي وفاق سطيف لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن هذه المباراة هي في المقام الأول مباراة بين أشقاء.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، عقب وصوله مع بعثة فريق النادي الأهلي إلى فندق الإقامة الخاص بها بالجزائر العاصمة، أن فوز الفريق في مباراة الذهاب بالقاهرة لا يعني أن المواجهة قد تم حسمها، مضيفا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون ذلك جيدا ويحترمون فريق نادي الوفاق الذي قدم نتائج مبهرة في البطولة الإفريقية.

وكان في استقبال بعثة النادي الأهلي فور وصولها سفير مصر لدى الجزائر الدكتور مختار وريده وأعضاء السفارة ومسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي وفاق سطيف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز عريض للنادي الأهلي برباعية دون رد، فيما يبحث نادي القرن بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن الفوز الأول له على ملعب وفاق سطيف وتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخه الإفريقي بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء /السبت/ المقبل.