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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الجزائر.. بدء أعمال مؤتمر أفريقيا للاستثمار والتجارة

علم الجزائر- أرشيفية
علم الجزائر- أرشيفية

بدأت اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر أفريقيا للاستثمار والتجارة الذي ينظمه المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير بالجزائر تحت عنوان "أفريقيا المستقبل" بمشاركة العديد من المتعاملين الاقتصاديين والخبراء ومنظمات إقليمية وبنوك ومؤسسات مالية جزائية وإقليمية.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أكد المشاركون في أعمال المؤتمر على إمكانات دول القارة الأفريقية المتعددة التي تجعل منها مصدرًا كبيرًا لفرص الاستثمار في مختلف المجالات.

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وأبرز رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، أهمية ولوج السوق الأفريقية لتنويع مصادر الاقتصاد وإيجاد الثروة، مشيرًا إلى أن كل الأطراف الفاعلة في مجال الاستثمار تسعى إلى تعزيز فرص الشراكة والتعاون مع القارة الأفريقية في مجالات مختلفة من أجل تقوية أواصر التعاون الثنائي.

القارة الافريقية الجزائر وكالة الأنباء السعودية Finance Real Estate

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