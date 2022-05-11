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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: تطوير شامل لـ جبخانة محمد علي وتحويلها لمزار سياحي

جبخانة محمد علي
جبخانة محمد علي

تتبنى المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بكافة أجهزتها حاليا مشروع تطوير منطقة جبخانة محمد على بحى مصر القديمة، ضمن التوجيهات الرئاسية بتطوير القاهرة التاريخية والمخطط القومي للقضاء على العشوائيات وإحياء القيمة التراثية للمناطق الأثرية، وكذلك إنشاء محاور مرورية جديدة من شأنها تحقيق السيولة المرورية.

 

وفي هذا الإطار عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا  حضره اللواء وائل حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، والمهندس خليل شعث مدير إدارة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة ومحمد السيد ليلة رئيس حي مصر القديمة وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة سارة محمد بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية.

 

تضمن الاجتماع بحث أعمال التطوير القائمة، ومتابعة ما تم إنجازه ونسب التنفيذ، والتي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، وذلك في إطار اتفاقيات العمل الموقعة بين محافظة القاهرة والوكالة الفرنسية، المفوضة من الاتحاد الأوروبي.

 

أكدت خلال لقائها ضرورة التنسيق التام بين جميع الأطراف المعنية المختلفة وتذليل كافة المعوقات، لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، ليكتمل الشكل الحضاري والعمراني، وذلك في ضوء النهوض والارتقاء لكافة الخدمات لتتماشى مع الخطة الحضارية المتكاملة الجاري تنفيذها بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة.

 

كما أضافت بعمل جدول زمنى يتم من خلاله استكمال التصور التصميمى للموقع مع تطوير الفراغات من خلال أعمال اللاند سكيب والمناطق المفتوحة حول الموقع الأثري وتوفير ملاعب لتحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع بتطوير كافة المواقع العشوائية وإعادة بناء وتكوين الإنسان بها إلى جانب تدعيم ورفع كفاءة المواقع الاثرية بما يليق بعراقتها وعراقة العاصمة المصرية.

 

كما وجهت نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة مخلفات البناء والهدم، وتجريد الأتربة، وتسوية الأرض، وتحسين المظهر العام الى جانب حصر للعقارات التي تمثل خطورة داهمة بالمواقع المحيطة بهذا الأثر العريق من خلال معاينة رئيس حي مصر القديمة للموقع على الطبيعة واستكمال مخطط الطريق الصاعد  بالوضع الراهن مع الرفع المساحي له.

 

وأوضحت أن جميع الأجهزة تسعى لتطوير منطقة جبخانة محمد على بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي إطار المشروع الذي تقوم به الدولة لتطوير منطقة مصر القديمة والفسطاط والتى تتضمن القضاء على المناطق العشوائية، وإنشاء محاور جديدة لربط جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بما يتماشى مع اعمال التطوير الحالية ومنها إنشاء حدائق الفسطاط ومجمع اسكان مجرى العيون وتطوير قرية الفواخير وغيرها من المشروعات التي تتناسب مع الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة بهدف استعادة مكانتها القديمة والحفاظ عليها من خلال تطوير شامل للمنطقة مع مراعاة تحقيق المردود الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المرجو انطلاقًا من رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

والجدير بالذكر أن جبخانة محمد علي تقع في «عزبة خير الله» بمنطقة الجبل فى حي مصر القديمة، قريبة من الطريق الدائري، حيث أنشئت سنة ١٨٢٩م مخزنا للذخيرة من الكبريت وملح البارود والبارود، بعد أن تكرر اشتعال الحريق فى المخزن الأصلي الذي كان بالقلعة.

المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة محافظة القاهرة ر منطقة جبخانة محمد على حى مصر القديمة محاور مرورية جديدة

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