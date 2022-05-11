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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بزيادة 13.6% عن العام الماضي..

أسامة ربيع: قناة السويس حققت إيرادات في أبريل بمقدار 628 مليون دولار

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت في تحقيق أعلى إيرادات بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يولي القناة اهتماما كبيرا.

 

وأضاف "أسامة ربيع" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن القناة حققت إيرادات في أبريل الماضي بمقدار 628 مليون دولار، بزيادة 13.6% عن العام الماضي، وذلك نتيجة ما تتبعه القناة من سياسات تسويقية مرنة، متابعا: نعمل على تحسين وتطوير القناة بشكل مستمر.

 

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة الملاحة الدولية، لكونها المسئول العالمي عن كل أعمال النقل البحري في العالم، متابعا: تم توقيع مذكرة تبادل معلومات ونقل خبرات.

 

واسترسل: العالم أشاد بتعامل القناة مع أزمة سفينة إيفرجيفين، وعليه تم توقيع البروتوكول من أجل تبادل الخبرات، منوها بأن الملاحة الدولية أكدت في بيانها الأخير على حق قناة السويس في رفع رسوم عبور السفن.

 

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر بالسلب على القناة مثلما توقع الجميع، متابعا: بالرغم من الأزمة إلا أننا نجحنا في تحويل تأثير الأزمة إلى أمر إيجابي.
 

أسامة ربيع هيئة قناة السويس الرئيس السيسي غرفة الملاحة الدولية سفينة إيفرجيفين اخبار التوك شو

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