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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: هناك تعمد من جهة ما بسحب البساط من تحت أقدام صلاح

صدى البلد

 

أشاد الناقد الرياضي، وليد الحديدي، بتصريحات محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، التي أعلن فيها التحدي بالفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، محمد صلاح قرر المخاطرة بإطلاق تصريحات نارية عن مواجهة ريال مدريد، مفسرًا ذلك، بأن هناك تعمد من جهة ما بسحب البساط من تحت أقدام صلاح في سباق المنافسة على الكرة الذهبية.

وأوضح الحديدي، صلاح راهن على مواجهة ريال مدريد، لتعظيم صورته في سباق الكرة الذهبية في حالة تتويج ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، لكنه لابد أن يكون حذرًا لأن لاعبي الميرنجي ستتعامل معه بعنف شديد خلال اللقاء، ومؤكدًا أن راموس تعمد إصابة صلاح في نهائي 2018، أو على أقل تقدير حاول إرهابه بتدخل عنيف.

وأكمل الحديدي، أعتقد أن تصريحات صلاح مُتفق عليها مع الكولمبي رامي عباس وكيل أعماله، وستفيد نجمنا المصري من الناحية التسويقية في حالة الفوز على ريال مدريد في نهائي الأبطال.

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