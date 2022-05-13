إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل"

أطلق جنود الاحتلال صباح اليوم الجمعة، النار على شاب خلف مستوطنة بيت إيل قرب حاجز DCO شمال رام الله بزعم إلقائه لحجر باتجاه سيارة مستوطنين.

ووصفت مصادر إسرائيلية جراح الشاب بأنها متوسطة، وزعمت أنها عثرت بحوزته على سكين.



وجاء في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال "موقع مراقبة للجيش الإسرائيلي رصد صباح اليوم مشتبها يلقي طوبة باتجاه سيارة إسرائيلية، وحتى أنه حاول فتح أبواب السيارة التي تواجد فيها مستوطنون، بالقرب من مستوطنة بيت إيل. وشرعت قوة من الجيش الإسرائيلي بإجراء اعتقال مشتبه، شمل إطلاق نار باتجاه المشتبه أيضا، وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى. وعُثر بحوزته لاحقا على سكين وزجاجة ماء النار".