برلماني: اهتمام الدولة بالتنوع الاقتصادي يعطيها القوة في مواجهة الأزمات وتخطيها

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

ونوه أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه بداية من جائحة كورونا مرروًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية قامت الدولة المصرية باتخاذ عدة قرارات حمائية لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم.

وثمن أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وجود أولوية من الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، موضحا أنه يحقق مبدأ التنويع الاقتصادي بما يضمن القوة في مواجهة الأزمات.

واستطرد أن النظر إلى تعميق التصنيع المحلي هذه الأونة يحظى باهتمام بالغ وذلك في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم.، منوها انه بعد قرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ينبغي أن يكون هناك برامج من أجل تعميق الصناعة المحلية ودعم الإنتاج الوطني لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتحسين تحسين التنافسية الصناعية لتحقيق رؤية مصر 2030 .