معاون وزير الإسكان: الشركة المشغلة لـ النايل تاكسي حددت 150 جنيه سعرا للتذكرة

قال الدكتور طارق الرفاعي ، معاون وزير الإسكان، أن فكرة التاكسي النهري اخذت تصريح انشائها قبل البدء في إنشاء ممشي اهل مصر وتم وقف النايل تاكسي حتى الانتهاء من إنشاءات ممشي اهل مصر .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة " المذاع على قناة مصر الأولى، أن نايل الشركة المشغلة لمشروع النايل تاكسي هى من تحدد أسعار التذاكر وتم إنشاء محطات له بالممشى منهم محطتين يعملان الآن .



وكشف ان العمل في النايل تاكسي بدأ العمل منذ ٤ أيام، ويصل سعر التذكرة الي ١٥٠ جنيه ووزارة الإسكان ليس لها دور في تحديد الأسعار وقد يتم تغيير الأسعار بعد الانتهاء من إنشاءات ممشي اهل مصر.