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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا لكرة القدم بسبب كورونا

كأس آسيا
كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتذار الصين عن استضافة بطولة كأس آسيا 2023، بسبب تداعيات فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإبلاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة بطولة كأس آسيا 2023".

وتابع البيان:" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق استضافة البطولة".

وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البيان عن تقديره للصين والاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، والذين قاموا باتخاذ هذا القرار الصعب والضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص ملف استضافة النسخة المقبلة من البطولة.

أشار البيان، إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يواصل العمل عن قرب مع الشركاء التجاريين وكافة أطرف اللعبة من أجل تحديد الخطوات المقبلة، معربا عن امتنانه لهذه الأطرف على تفهمها ودعمها خلال هذه الفترة".

واختتم البيان:" سوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023".

الصين كأس آسيا كأس آسيا 2023 فيروس كورونا الاتحاد الآسيوي

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