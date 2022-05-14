عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بسرعة إحلال التوكتوك بسيارات ميني فان

التوك توك
التوك توك

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة فوضى انتشار مركبات التوك توك، وما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال "محسب"، في الطلب المقدم، إنه انتشار مركبات التوك توك بشكل عشوائي وبدون ترخيص فى مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ترتب على ذلك مشكلات عديدة أبرزها حالة الفوضي والعشوائية وتسببها فى التكدس والازدحام، إلى جانب عدم وجود رقابة وحدوث جرائم عديدة ترتكب باستخدام مركبة التوك توك، نظرا لعدم ترخيصها وتقنينها.

وأضاف "محسب"، إن سائقي مركبات التوك توك إما أطفال صغار السن وهو ما يهدد بالخطر على سلامة المواطنين، أو لجوء أصحاب المهن والحرف وعمال المصانع إلى ترك مهنتهم وحرفتهم والعمل على توك توك وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة والمهن والحرف المختلفة، أو لجوء الشباب للعمل على توك توك بسبب البطالة.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع التوك توك، وتنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات الميني ڤان، مؤكدا أن هناك بطء شديد في التنفيذ.

وأشار "محسب"، إلى أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 3 ملايين مركبة التوك توك، والمفاجأة ووفقا لتصريحات الحكومة سواء في وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة أن ما الترخيص له وتقنين أوضاعه لا يتجاوز 300 ألف مركبة توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل ومرخص،  وهو ما يؤدى لاستمرار الفوضى والبلطجة والعشوائية التى يتسبب فيها التوك توك.

وتساءل النائب، هل حددت الحكومة خطوط سير التوك توك، وهل هناك رقابة حقيقية على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟!، لافتا إلى أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان.

وأشار أيضا إلى أن وزارة الصناعة أصدرت قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وأوضح أن القرار رقم 139 لسنة 2021 تضمن أيضا أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ووجه النائب تساؤل إلى وزيرة الصناعة  حول نتائج أعمال هذه اللجنة وما توصلت إليه بشأن تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين،  ويستهدف القرار أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى.

التوك توك مجلس النواب مجلس الوزراء الحكومة الغاز الطبيعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلق إتمام صفقة تويتر وانهيار للأسهم بأكثر من 20 ٪

إنفوجراف.. 15 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك خلال أبريل الماضي

دقيقة حدادا على وفاة رئيس الإمارات في الدورة العلمية الدولية لوزارة الأوقاف

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ