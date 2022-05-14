أمين شرطة يعيد حقيبة بداخلها 42 ألف جنيه لمواطن تركها سهوا بقطار أسيوط

أعاد أمين شرطة حقيبة بداخلها 42 ألف جنيه لمواطن تركها سهواً داخل أحد القطارات بأسيوط.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من أمين شرطة "من قوة المديرية" بعثوره على حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى قدره (42000) إثنان وأربعون ألف جنيه على أحد مقاعد القطار القادم من القاهرة.

على الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة للإستدلال على مالك الحقيبة من خلال متعلقاته وتم التوصل إليه وإبلاغه بالعثور على الحقيبة الخاصة به.. والذى حضر وأدلى بأوصاف الحقيبة وما بداخلها وأضاف بتركها سهواً داخل القطار ، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها .

ووجه المواطن الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.