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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بريطاني بلجيكي .. أصغر طيار في العالم يهبط بطائرته في مصر

وصول أصغر طيار في
وصول أصغر طيار في العالم مطار أكتوبر

شهد مطار أكتوبر للرياضات الجوية، وصول طائرة أصغر طيار في العالم البريطاني البلجيكي مارك روثرفورد البالغ من العمر 16 عاما قادما من مطار برج العرب ومتجها إلى مطار الأقصر، في رحلة له حول العالم.

واختار أصغر طيار في العالم، ثلاث من المطارات المصرية في رحلته حول العالم لتحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس كأصغر طيار يقوم برحلة حول العالم.

وقال مارك روثرفورد، أنه يستهدف زيارة 30 دولة حول العالم بدأها من مطار صوفيا في بلغاريا وسوف تنتهي الرحلة في نفس المطار.

وخلال رحلته شكر أصغر طيار في العالم، القائمين على مطار أكتوبر على حفاوة الاستقبال وكذلك القيادات الأمنية والعمليات لما شهده من سهولة إجراءات الوصول والسفر وتلبية وتسهيل طلبه لزيارة أهرامات الجيزة التي حازت إعجابه.

وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة للمعالم المصرية الأثرية، قائلا، : إن مصر وإيطاليا تعتبران أفضل الدول التي قام بزيارتها خلال رحلته حول العالم.

وصول أصغر طيار في العالم مطار أكتوبر
أصغر طيار في العالم مطار أكتوبر مطار أكتوبر للرياضات الجوية مارك روثرفورد

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