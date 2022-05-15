رئيس مجلس الشيوخ يلتقي بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك بالعراق |صور

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، "بمكتبه" اليوم البطريرك الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك والذي يزور جمهورية مصر العربية على رأس وفد كنسي .

في بداية اللقاء ،رحب رئيس مجلس الشيوخ بالبطريرك الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك والوفد المرافق له، مؤكداً تقدير مصر وشعبها للعراق الشقيقة، وأضاف المستشار "عبد الرازق" أن مصر دائماً وأبداً ما تقف بجانب العراق في كل ما من شأنه الدفع قدماً نحو استقرارها وأمنها، مشيراً إلى الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع مصر والعراق، وعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

من جانبه أعرب البطريرك الكاردينال "لويس روفائيل ساكو" بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك عن سعادته لزيارة مصر ووجوده في مقر مجلس الشيوخ المصري ، مؤكداً أن الشعبين المصري والعراقي تجمعهما علاقات صداقة قوية وتاريخ مشترك ومثمناً الدور المصري في دعم ومساندة العراق.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والنائب جميل حليم عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان.

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