مدبولي: خطة لتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الواردات خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الدولة تسعى خلال الفترة القادمة لتوطين الصناعات، وتقليل فاتورة الواردات .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، خلاص مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أحدثت طفرة في قطاع الصناعة ، وإصدار ٥١ ألف رخصة تشغيل جديدة في الفترة بين العام ٢٠١٨ و ٢٠٢١ ، والتي وفرت مليون ونصف فرصة عمل .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.