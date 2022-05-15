مدبولي: الدولة وفرت 130 مليار جنيه للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين | فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء : إن الدولة المصرية وفرت ١٣٠ مليار جنيه للتقليل من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطن المصري بسب الأزمة الاقتصادية الراهنة .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، خلاص مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، أن الدولة المصرية تدرك أن متوسط دخل الفرد في مصر تختلف عن دول أخرى ، على الرغم من تأثر مواطني الدول العظمى وعدم قدرتهم على التماشي مع الأزمة ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإضافة ٤٥٠ ألف اسرة مصرية إلى برنامج تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو المقبل.

وأكد " مدبولي " أن المواطن الذي متوسط دخله ٢٥٠٠ جنيه لا يخصم منع أية ضرائب ، وهناك ١٠ ملايين مواطن مستفيد من نظام المعاشات .