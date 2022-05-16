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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيفونا: أرفض اللعب لـ الزمالك لهذا السبب.. وجماهير الأهلي الأفضل في العالم.. فيديو

ايفونا
ايفونا

أكد الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي والوداد السابق، إن المارد الأحمر من أفضل الفرق في العالم، مشيرًا إلى أنه يتمنى العودة والاحتراف في مصر مرة أخرى.

ولعب إيفونا مع النادي الأهلي خلال موسم 2015 - 2016، وقدم أداءً مميزًا رفقة القلعة الحمراء، قبل أن يرحل إلى فريق تيادنجين الصيني، وبعدها انتقل إلى العديد من الأندية، كان آخرها الصفاقسي التونسي.

وقال إيفونا خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة "الحياة": "مصر بلدي الثاني، ومتعة كبيرة بالنسبة لي أن أعود لمصر وأتمنى ذلك من خالص قلبي، أعلم جيدًا قيمة مصر، وفي حساباتي بقوة أن أعود".

وعن مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا، أوضح: "ليست أول مرة يلعب الأهلي والوداد النهائي، وأتابع الفريقين وجماهيرهما في قلبي ، جماهير الأهلي أفضل مشجعين في العالم، وأتابع كل أخبار النادي وهم أسرتي الثانية، والوداد أسرتي الثالثة، ولكن الأهلي له مكانة خاصة في قلبي".

وبسؤاله "من تتوقع أن يفوز بنهائي إفريقيا؟"، قال: "أفضّل لا أختار، الأفضل هو الذي يفوز، إقامة المباراة في المغرب سيعطي أفضلية للوداد، انها ميزة من ناحية المشجعين وكل الظروف، لكن المباراة تلعب على أرض الملعب ما بين 11 لاعبًا ضد كل فريق، وهذا هو الفيصل".

وأكمل: "أعتقد أن الأهلي لديه الكثير من المميزات من الناحية التقنية والفنية، تشكيلته أقوى وهو من أفضل الفرق في إفريقيا، ومن أفضل فرق العالم اليوم ، الأهلي يكبر أكثر ويفوز ببطولات أكثر، الأهلي لديه الفرص الأكبر للفوز بهذا اللقب، وموسيماني يقوم بعمل رائع".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، يوم 30 مايو الجاري، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في المغرب

وواصل: "أعرف بعض اللاعبين في الأهلي، خاصة الذين لعبت معهم مثل رامي ربيعة وعمرو السولية الذي أصبح رمزًا للفريق، وأعرف أليو ديانج وهو لاعب قوي جدًا، وأفشة وصلاح محسن وأيمن أشرف ومحمد هاني لاعب رائع".

وعن أفضل هدف له، أجاب: "هدفي في مرمى الزمالك، إذ أنه أفضل فريق في مصر بعد الأهلي ولديه مشجعين بالملايين".

وعن موقفه حال تلقيه عرضًا من الزمالك، أتم تصريحاته: "أعتقد لن أوافق، لن أتحمل رد فعل مشجعي الأهلي، هم في قلبي وأحبهم كثيرًا، ولهذا السبب لن أستطيع أن أقبل عرض الزمالك".

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