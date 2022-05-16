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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها تساقط الشعر وعسر الهضم.. أعراض اختلال التوازن الهرموني

صدى البلد

تواجه الكثير من النساء اختلال التوازن الهرموني في مرحلة أو أخرى من عمرهم.

 

وذلك ينتج من الإجهاد ونمط الحياة المستقرة إلى مرض السكري وعادات الأكل غير السليمة - يمكن أن يحدث التقلب بسبب عدد من الأسباب.

 وقد تتجاهل الكثير من السيدات العلامات الواضحة لاختلال التوازن الهرموني ، مما يجعل سبب في ظهور مشاكل الغدة الدرقية والعقم .

 ومن العلامات المبكرة لاختلال التوازن الهرموني وفقا لindian express هي :

 

الاكتئاب

 القلق والاكتئاب إلى جانب ضعف صحة الأمعاء ونقص التغذية والعقم وغير ذلك

 

تقلب المزاج 

إذا كنت سعيدًا بلحظة واحدة وغاضبًا جدًا أو حزينًا أو قلقًا في اللحظة التالية ، فلا تتجاهلها فهذه علامة نموذجية على عدم التوازن الهرموني". 

 

الضغف

 الضعف في الصباح علامة أخرى على عدم التوازن الهرموني. 

 

تساقط شعر

 فإن تساقط الشعر على الرغم من كونه صحيًا يشير إلى وجود خلل في الهرمونات. 

 

زيادة الوزن المفاجئة

زيادة الوزن هي أحد أكثر أعراض الاضطرابات الهرمونية شيوعًا. إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام ، وتناول طعامًا صحيًا وتنام جيدًا ، وما زلت تكتسب وزناً ، فعليك استشارة الطبيب.

مشاكل الجلد

تعتبر الأمراض الجلدية مثل حب الشباب ، والتصبغ على الوجه وطيات الجلد ، والجلد الباهت ، والجفاف ، والجلد الدهني المفرط علامات على وجود خلل في الهرمونات.

فترات غير منتظمة وحيض مؤلم

إذا كانت الدورة الشهرية مبكرة أو متأخرة وتعانين من آلام مفرطة لا تطاق أثناء الدورة الشهرية ، فهذه علامة على عدم التوازن الهرموني.

 

مشاكل الجلد

مشاكل الجلد هي علامات شائعة للتقلب الهرموني. 


عسر الهضم

"الإمساك ، وفقدان الشهية ، والانتفاخ ، والحموضة ، والشعور بعدم الارتياح بعد الوجبات علامات تدل على ضعف صحة الأمعاء".


مشاكل النوم

تعتبر مشاكل النوم - الأرق ، واضطراب النوم ، والشعور بالتعب رغم النوم لأكثر من تسع ساعات - مؤشرات على ضعف الصحة الهرمونية.

 

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