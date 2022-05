جنا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

نشرت جنا دياب ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت جنا دياب: “Here are two photos that have nothing to do with the song on the third slide ”.

يذكر أن جنا عمرو دياب، روجت لأول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن، وتقدم خلاله موهبتها الغنائية، على مسرح نادي «نوتنج هيل للفنون»، المخصص لإحياء حفلات الغناء.

دعت جنا عبر صفحتها على موقع إنستجرام، متابعيها لشراء التذاكر الخاصة بحفلها، ووفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي «نوتنج هيل للفنون» البريطاني، يبلغ ثمن تذكرة حفل جانا دياب، 5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل نحو 105 جنيهات مصرية.

كتبت جنا لمتابعيها بالإنجليزية: احضروا لكي تشاهدوا حفلي الغنائي يوم السبت المقبل؛ احجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع ، الحفل سيقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، لا تتأخروا.