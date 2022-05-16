معهد البحوث: ابتكار نظام يوقف السيارة حال فشل نظام التبريد ..فيديو

قال أسامة محمد القائم بأعمال رئيس قسم الإلكترونيات والطاقة بمعهد البحوث ، إن هناك فريقا بحثيا ابتكر نظاما يعمل على إيقاف السيارة حال فشل نظام التبريد بها ، مؤكدا أن معهد بحوث الالكترونيات يعمل على مشاريع بحثية أكبر من هذا الاختراع .

وأضاف اسامة محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية " ، إن دور المراكز البحثية هو طرح حلول للمشاكل المجتمعية حتى ان كانت صغيرة ، لافتا إلى أن قياس الحرارة ليس اختراعا وقمنا بعمل البحث عن كيفية وضع جهاز الحرارة داخل انسب مكان للمحرك لقياس الحرارة الناتجة منه لإعطاء اسرع انذار ممكن عن ارتفاع الحرارة .

وأوضح ان السيارة لا تأخذ وقتا كثيرا حتى تصل من الحرارة الطبيعية إلى الحرارة القصوى وتصل مدتها إلى 60 ثانية ، مؤكدا أن هناك خطورة كبيرة على إيقاف سيارة متحركة وبالتالي الجهاز المكتشف لا يوقف السيارة ولكنه يعطي انذارا بزيادة حرارة السيارة وبعدها ينتبه السائق من خلال الصوت والضوء المتقطع وبعدها يتوقف السائق .