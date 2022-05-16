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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في وداع ديبالا وكيليني.. يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو 2-2 بالدوري الإيطالي

كيليني وديبالا
كيليني وديبالا

تعادل فريق يوفنتوس مع لاتسيو بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح الصربي دوسان فلاهوفيتش التسجيل لـ يوفنتوس بهدف في الدقيقة 10، ليحتفل على طريقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا تكريمًا له في آخر مبارياته على ملعب الفريق بقميص “السيدة العجوز”.

وسجل الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لـ يوفنتوس في الدقيقة 36، لكن لاتسيو رد بهدفين عن طريق أليكس ساندرو، وميلنكوفيتش سافيتش بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 70 في المركز الرابع، ورصيد لاتسيو لـ 63 نقطة في المركز الخامس.

وودع جمهور يوفنتوس، اللاعبين جيورجيو كيليني وباولو ديبالا، في آخر مبارياتهما مع الفريق على ملعب “ أليانز ستاديوم”، حيث شارك الأول كأساسي قبل استبداله في الدقيقة 17، كإشارة للأعوام السبعة عشر التي قضاها مع الفريق الإيطالي، فيما تم استبدال الأخير في الدقيقة 78.

يوفنتوس الدوري الايطالي لاتسيو ديبالا كيليني

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