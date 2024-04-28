تشريع النواب: نحتاج لإصدار تشريع يحدد نسبة أرباح التاجر بالنسبة للسلع الإستراتيجية

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إننا بحاجة لإصدار تشريع يحدد نسبة أرباح التاجر ، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية.

وتابع الدكتور إيهاب رمزي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أنه لا يجوز لاي وزير تحديد هامش ربح التاجر دون اصدار تشريع من النواب ، ويجرم هذا التشريع البيع بهامش ربح اكبر من المحدد .

وأكمل ، أن هذا التشريع سيحد من تخزين السلع لحين زيادة سعرها ، لان التاجر لن يستطيع أن يبيع السلعة الا بالتكلفة المحددة للمنتج وقتها .

وتابع: هذا التشريع سيساهم في ضبط التشريع ، وسيكون في كل وزارة لجنة تسعير للمنتجات وهي مسؤولة عند تحديد التكلفة للمنتج .

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