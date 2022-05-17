أحمد القناوي: مشكلة المايوه البكيني ممتدة منذ عام 2008 في الأعياد والمصايف

علق النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جدل إهتمام مجلس الشيوخ بالبكيني في المصايف وهي أزمة متجددة كل عام، قائلاً : "المضوع ممكن مايبقاش مهم لكن بيثار في مواسم الصيف والاعياد منذ عام 2008 وعندما يأخذ الامر نقاشا كبيراً تتحول لضجة ".



وتابع “القناوي” خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: مديري المنشآت السياحية يظنوا أو بيحطوا قواعد معينة في إطار معين حتى تتطور الامور لدخول في حقوق دستورية وحرية.

ولفت إلى أن أحد أدوار مجلس الشيوخ دراسة الاثر التشريعي وهو أحد ادواره الاصيلة.



ومن جانبه قال محمد عامر مدير إدارة الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والاثار أن نقاش مجلس الشيوخ كان بناء على مقترح من النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يطالب فيه بالسماح للنساء المرتديات المايوه "البكيني" لحمامات السباحة في مواسم الصيف كإجراء استباقي قبل الضجة السنوية.

وتابع “عامر” خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: شاركت في إجتماع مجلس الشيوخ ممثلاً عن وزارة السياحة وأؤكد أنه جرى اتخاذ إجراءات مهمة في هذا الشأن منذ ثماني سنوات وهي عمر ظاهرة الجدل فيما يخص المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لوزارة السياحة فقط.



مشدداً على أن بعض القرى السياحية الكائنة في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي غير خاضعة لوزارة السياحة قائلاً : "حيث أنها مملوكة لمطورين عقارين ولديهم ضوابط ونحن كوزارة لسنا أصحاب ولاية عليها ولها ضوابط خارجة عن إدارة وولاية وزارة السياحة".



وواصل : معظم المشاكل بتيجي من الاماكن ده ولدينا قانون جديد وهو القانون 8 الصادر في مارس 2022 به مادة جيدة جداً قد تسهم في علاج الامور حيث اشترطت أن قرية سياحية أو منتجع لايحق لها وضع لفظة سياحة على لافاتتها دون أن تكون قد أخذت تصريحاً للزاولة من وزارة السياحة "

متوقعاً أن تسهم القانون الجديد في حلحلة الازمة جذرياً ".