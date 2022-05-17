عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد القناوي: مشكلة المايوه البكيني ممتدة منذ عام 2008 في الأعياد والمصايف

النائب أحمد القناوي
النائب أحمد القناوي

علق النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جدل إهتمام مجلس الشيوخ بالبكيني في المصايف وهي أزمة متجددة كل عام، قائلاً : "المضوع ممكن مايبقاش مهم لكن بيثار في مواسم الصيف والاعياد منذ عام 2008 وعندما يأخذ الامر نقاشا كبيراً تتحول لضجة ".


وتابع “القناوي” خلال مداخلة عبر   برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: مديري المنشآت السياحية يظنوا أو بيحطوا قواعد معينة في إطار معين حتى تتطور الامور لدخول في حقوق   دستورية وحرية.

ولفت إلى أن أحد أدوار مجلس الشيوخ  دراسة الاثر التشريعي وهو أحد ادواره الاصيلة.
 

ومن جانبه قال محمد عامر مدير إدارة الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والاثار  أن نقاش مجلس الشيوخ كان بناء على مقترح من النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  يطالب فيه بالسماح للنساء المرتديات المايوه "البكيني" لحمامات السباحة في مواسم الصيف كإجراء استباقي قبل الضجة السنوية.

وتابع “عامر” خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: شاركت في إجتماع مجلس  الشيوخ  ممثلاً عن وزارة السياحة وأؤكد أنه  جرى اتخاذ إجراءات مهمة في هذا الشأن منذ ثماني سنوات وهي عمر ظاهرة الجدل  فيما يخص المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لوزارة السياحة فقط.


مشدداً على أن بعض القرى السياحية الكائنة في بعض المناطق مثل الساحل الشمالي غير خاضعة لوزارة السياحة قائلاً : "حيث أنها مملوكة لمطورين  عقارين ولديهم ضوابط ونحن كوزارة  لسنا أصحاب ولاية عليها ولها ضوابط  خارجة عن إدارة وولاية وزارة السياحة". 


وواصل : معظم المشاكل بتيجي من الاماكن ده ولدينا قانون جديد وهو القانون 8 الصادر في مارس 2022  به مادة جيدة جداً قد تسهم في علاج الامور حيث اشترطت أن قرية سياحية أو منتجع لايحق لها وضع لفظة سياحة على لافاتتها دون أن تكون قد أخذت  تصريحاً للزاولة من وزارة السياحة "
متوقعاً أن تسهم القانون  الجديد في حلحلة الازمة جذرياً ".

المنشات السياحية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار مجلس الشيوخ الإعلامية لميس الحديدي المنشآت الفندقية والسياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ترشيحاتنا

احذفه فورا.. احذر تطبيق شهير للصور يخترق بياناتك الشخصية

ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟.. دار الإفتاء ترد

شبانة: الخطيب يمنع فريق الكرة من الحديث لوسائل الإعلام

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر

توفي في عيد ميلاد زوجته.. قصة رحيل حسين الإمام بأزمة قلبية مفاجئة

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ