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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والدة الضحية بسنت: بنتي جاتلي في المنام وحقها رجع بالقانون.. شاهد

جلسة محاكمة المتهم
جلسة محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار موجة الفرحة والسعادة علي وجوه أفراد أسرة الفتاة بسنت خالد شلبي ضحية واقعة الابتزاز الإلكتروني والصور المفبركة عقب إنهاء كافة الأحكام بالسجن 6 متهمين بالتنمر والتحرش بها الأمر الذي دفعها للدخول في نوبة من القهر والأزمة النفسية الحادة التي دفعتها لإنهاء حياتها بتناولها حبة الغلال السامة منذ 6 أشهر على الأكثر .

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"الحمد لله ربنا أنصفنا وكتب لنا طوق النجاة بالقصاص للحياة بنتي بسنت البدر المنور اللي راحت ضحية شباب معدوم الضمير " بتلك الكلمات والدموع في عيناها بكت الحاجة هناء عامر والدة الفتاة الضحية لافتة بقولها "الحمد لله المتهم السادس أخذ جزاءه بالسجن 5 سنوات للتشهير والإساءة لها بالنشر صور فاضحه مفبركة وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الظلمة" .

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وأضافت والدة الفتاة المكلومة بقولها "الحمد لله جاتلي في المنامة فرحانه بأننا جبنا حقها بالقانون والتزمنا بالصمت طوال الفترة الماضية رغم إساءات وتهديدات أسر المتهمين وربنا يصبرنا علي فراق بنتي ويبارك في شقيقاتها " .


من ناحية أخري قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بطنطا، في محافظة الغربية، بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات، على المتهم السادس في قضية فتاة الغربية ، المعروفة إعلاميا بـ "ضحية الابتزاز الإلكتروني"، وذلك عن التهم المنسوبة إليه، بعد قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد حكم محكمة أول درجة.

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كما صدر  القرار برئاسة المستشار محمد علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد مرسي الرئيس بالمحكمة، والمستشار طه الشرقاوي الرئيس بالمحكمة، والمستشار سامح هندي الرئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سرحان ممثل النيابة، وعبدالصمد مرزوق أمانة السر، وبحضور رضا شاهين ودنيا فوزي ممثلا التضامن.

واستمعت المحكمة  إلى محامي المتهم السادس، والذي دفع ببطلان كل الإجراءات وانتفاء جريمة هدم القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018؛ وذلك لانعدام أدلة الثبوت على نشر المتهم لأي محتوى مخالف أو مناف للآداب، وكذلك تناقض روايات شهود الإثبات، وبطلان الدليل الفني المستمد من الهاتف الخاص بالمتهم.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أخطأت في القيد والوصف، ومحكمة أول درجة تداركت هذا الأمر بشأن تحويل وصف هتك العرض بقوة، إلى هتك العرض بغير قوة.

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، قد قضت برئاسة المستشار محمد ثروت وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، في رابع جلسات محاكمة المتهم السادس، ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفر الزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني، في 24 من شهر مارس الماضي، بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه.

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تضمن حكم المحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة،، والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال اجهزه الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.

 كما قررت المحكمة محو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة للارتباط.

يذكر أن محكمة جنايات طنطا كانت قد قضت  الأسبوع الماضي بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس ١٥ عاما والرابع والخامس بالحبس ٥ سنوات في التهم المنسوبة إليهم.

 

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حبس الغربية محافظة الغربية متهمين كفر الزيات بسنت ضحية الإبتزاز الصور المفبركة

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