كاتب إماراتي: لما بنمشي في شوارع مصر بنلاقي نفسنا في أحضان العرب



قال أحمد إبراهيم الكاتب الإماراتي، إن الشيخ محمد بن زايد هو الرئيس الثالث لدولة الإمارات، فهو امتداد للحكام السابقين "خليفة بن زايد، زايد آل نهيان".



وأشار إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن التحديات الخارجية تتلاشى عندما يكون الاتحاد الداخلى قوى، مؤكدا أن الاتحاد الإماراتي من يوم إلى يوم فهو أفضل.



وأوضح أن قوة الإمارات من قوة مصر، مؤكدا أنهم يستطيعون مواجهة التحديات الخارجية التى تتعرض لها الإمارات، فالإمارات لديها أحدث التقنيات الموجودة في العالم.



ولفت إلى أن مصر لم تتخل عن الإمارات، متابعا: "لما بنمشى فى شوارع مصر بنلاقي نفسنا في أحضان العرب".