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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الألم إلى الأمل..كيف استعادت دعاء عافيتها داخل مستشفى 30 يونيو؟

دعاء مريضة بورسعيد
دعاء مريضة بورسعيد
محمد الغزاوى

 “دعاء”، سيدة من بورسعيد كانت تبحث عن فرصة للشفاء، بعدما واجهت مضاعفات خطيرة عقب عملية جراحية خارج منظومة هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد 

من الألم إلى الأمل: كيف استعادت السيدة دعاء عافيتها داخل مستشفى 30 يونيو؟

والقصة كما ترويها دعاء انها كانت قد أجرت عمليةجراحية بالبطن وحدثت مضاعافات كثيرة ورفض الجرح أن يلتئم، وتكررت الجراحة  رغم محاولتين فاشلتين لإغلاقه.

و قررت دعاء ان تلجأ إلى مستشفى 30 يونيو، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، واضعة ثقتها في كفاءة الفريق الطبي وجودة الرعاية.

وتقول دعاء بمجرد وصولها، استقبلها فريق الجراحة بقيادة الدكتور إيهاب سعيد، استشاري الجراحة العامة، وتم تشخيص الحالة وتحديد الاجراءات المطلوبة حتى استعادت عافيتها وصحتها، و عادت حياتها إلى طبيعتها

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية مستشفي ٣٠ يونيو التأمين الصحي الشامل

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