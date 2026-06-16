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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
رنا عصمت

بداية يجب التعرف على مواصفات سمكة الفسيخ قبل الدخول إلى طريقة تجهيزها، حتى تكون الوجبة جيدة وتخرج بمذاق أحلى من المحلات.

وسمك الفسيخ هو عبارة عن سمك بوري، وهو سمك شهير من أسماك البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، ولها مواصفات جودة يجب أن تتوافر فيها، تلك المواصفات بشكل أساسي لتكون النتيجة متميزة، وهي كالتالي على طريقة الشيف تامر فتحى.

نصائح عند شراء سمكة الفسيخ

- لا بد من استخدام السمك البوري المتماسك وعدم اختيار السمك المفتت، لأنه غير صالح لعمل الفسيخ.

- وجود القشرة الخارجية في شكل تلمع فيه ولا تكون مطفأة المظهر.

- وجود القشرة الخارجية للسمك متماسكة فيه وليست سهلة النزع باليد.

- بالنظر للعين تكون الأعين لامعة.

- الخياشيم وردية اللون.

- البطن لا تكون منتفخة، حتى تنجح عملية تحويل السمك الفسيخ.

- التأكد من عدم وجود رائحة نفاذة أو غير محببة أو كريهة للسمك.

- التأكد من أن السمكة طازجة.

المكونات:

كمية من السمك البوري حسب الرغبة.

ليمون وماء لعملية التنظيف الجيدة، وإزالة الروائح.

 ملح خشن، ومراعاة اختيار النوع، وشطة.

 أكياس بلاستيكية.

 وعاء معد ومجهز لوضع السمك.

 برطمان جيد يصلح لإحكام غلقه جيداً، ويجب التأكد من إمكانية غلقه، لإنها خطوة هامة في عملية إعداد الفسيخ.

طريقة التحضير:

تراعى التنبيهات السابقة عند شراء السمك، وتجهز الكمية عن طريق غسل السمك جيدا، باستخدام الليمون، والماء والتأكد من نظافة الخياشيم من الداخل والخارج بشكل جيد، والتخلص من أي عوالق أو فضلات بها.

بعد تمام تنظيف السمك بشكل جيد، يوضع في مصفاة للتخلص من الماء الزائد تمام، ثم تجهز منشفة نظيفة أو مناديل خشنة قوية لتجفيف السمك ويجب الانتباه لنوع المناديل حتى لا تترك بقايا مناديل داخل السمك، يترك السمك جانبا حتى يجف تماما، ويصبح خالي من المياه، وقد يستغرق ذلك ساعات.

 في وعاء نظيف يوضع ربع ملعقة من الشطة، مع ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح ، بمقياس كل سمكة، مما يعني أن السمكة الواحدة تحتاج لثلاثة ملاعق ملح، وربع ملعقة شكة، ويقاس على ذلك باقي الكمية، بعد أن يجف السمك تماما و يصفى من الماء، توضع خلطة الملح والشطة داخل السمك وخارجه، وفي جميع الفتحات الموجودة بالسمك، والخياشيم.

في أكياس بلاستيك نظيفة توضع كل سمكة على حدة في كيس، ويغلق الكيس بعد تفريغ الهواء منه تماما، ويحكم إغلاقه، ثم ترص الكمية مرة أخرى داخل كيس أكبر، وترص في البرطمان ويغلق جيداً، ويتم فحص السمك كل فترة، وتقليبه مع الحذر، وعدم فتح الأكياس نهائياً، لمدة من ثمانية إلى عشرة أيام، ثم بعدها يتم إخراج سمكة للتأكد من جاهزية الفسيخ.

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كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
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