ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

اختتمت فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 التى نفذت بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية ، ومشاركة القوات الجوية الإسبانية بصفة مراقب، وذلك على مدار خمسة أسابيع، وذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتعد هذه المشاركة هى الرابعة للقوات الجوية اليونانية فى الدورة، حيث اشتملت الفعاليات على تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية فى مجالات التخطيط وإدارة العمليات الجوية وأعمال القيادة والسيطرة ، فضلا عن تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة التى تهدف إلى توحيد أساليب التخطيط وتطوير التكتيكات الجوية وفقاً لأحدث المفاهيم القتالية فى علوم الطيران.

كما تضمنت الدورة تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة باستخدام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين المصري واليوناني، بما يسهم فى تبادل الخبرات وصقل المهارات القتالية ورفع معدلات الجاهزية والكفاءة القتالية للعناصر المشاركة ، فضلا عن إعداد قائد مهمة قادر على قيادة تشكيلات وتحالفات جوية متعددة الجنسيات والطرازات بكفاءة وإقتدار.

وأظهرت الأنشطة التدريبية المستوى المتميز والاحترافية العالية التى تتمتع بها العناصر المشاركة، بما يعكس ما تمتلكه القوات الجوية المصرية واليونانية من قدرات بشرية وفنية متطورة تؤهلها لتنفيذ المهام المشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتى ذلك فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية واليونانية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.