وكيل الأزهر ومدير مبادرات محمد بن راشد يكرّمان سفير الإمارات في ختام حفل "تحدي القراءة العربي"

كرّم الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في ختام الحفل النهائي لمشروع "تحدي القراءة العربي" في موسمه العاشر على مستوى الأزهر الشريف.

وجاء التكريم تقديرًا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المبادرات التعليمية والمعرفية الرائدة، وفي مقدمتها مشروع "تحدي القراءة العربي"، الذي أسهم في ترسيخ ثقافة القراءة لدى ملايين الطلاب في الوطن العربي، وتعزيز مكانة اللغة العربية بين الأجيال الجديدة.

وقام فضيلة وكيل الأزهر والدكتور فوزان الخالدي بتسليم درع التكريم للسفير حمد عبيد الزعابي، وسط إشادة بالدور الذي تقوم به السفارة الإماراتية في دعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والإمارات، بما يخدم أهداف التنمية المعرفية ويعزز جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والثقافية في البلدين.

ويأتي هذا التكريم في ختام فعاليات الموسم العاشر من "تحدي القراءة العربي" بالأزهر الشريف، الذي شهد مشاركة قياسية تجاوزت 2.9 مليون طالب وطالبة من مختلف المعاهد الأزهرية، في تأكيد جديد على نجاح المشروع في نشر ثقافة القراءة وصناعة أجيال أكثر وعيًا ومعرفة وقدرة على الإبداع والتميز.