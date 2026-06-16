قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة
مجلس النواب يوافق على تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار السريع ويرفع جلساته إلى 22 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية
محمد على

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، أنها تعتقد أن الاتفاق يمكن أن يحقق الأمن في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحفيين في مؤتمر صحفي: "نحن متفائلون بأن توقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى المرحلة التالية وإلى محادثات حول البرنامج النووي وقضايا أخرى".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة، ولقد ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن، ولهذا فستكون قطر  ممثلة في لقاء جنيف القادم".

وتابع: “عملنا لتحقيق التوافق بين الطرفين وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار وقطر تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية، ونريد عودة السلم والأمن الإقليميين  كما كان الوضع قبل الحرب ونعمل لتحقيق ذلك”.


وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “سنواصل العمل لمنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولا أموال قطرية دفعت وهناك تنسيق عالمي للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة”.

وأشار إلى أن “اللقاءات تعقد في إطار وساطة باكستان، ولا اجتماعات بالدوحة حاليا بين واشنطن وطهران، ونأمل أن يكون التوقيع يوم الجمعة بداية لمفاوضات مستقبلية مثمرة، ولهذا فقطر مستمرة في وساطتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة ونسعى لتطبيق كامل للاتفاق”.

وأضاف الأنصاري: "متفائلون بأن تؤدي الوساطة بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، ولسنا وسيطا بشكل مباشر لكننا طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها ونأمل أن يؤدي توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لعودة الملاحة في هرمز".

وشدد على أنه “لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية على لبنان، ونعتبرها تعديا على السيادة، ودولة قطر شاركت ضمن فريق الوساطة الذي تقوده باكستان في إطار جهود حل الأزمة، فيما انصبت كل الجهود بشكل أساسي على ضمان أمن الملاحة واستقرار المنطقة وجميع الأطراف الإقليمية بما فيها قطر تعمل على ضمان عدم العودة إلى الحرب”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن “كل القضايا ستتم مناقشتها في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والجهود منصبة الآن على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم هناك حاجة لحوار إقليمي يرسخ الثقة بين الأطراف”.

وأعاد التأكيد على خيار الدبلوماسية، ذاكرًا أن: “التصعيد في المنطقة لم يسفر عن تحقيق السلام سواء في غزة أو لبنان أو سوريا”.

قطر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية القطرية ماجد الأنصاري للصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو| حوار جانبي بين الرئيس السيسي ونظيريه الأمريكي والفرنسي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والبيض والطقس

أرشيفية

ترامب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل الجمعة.. والإعلان الرسمي عن اتفاق إيران قريب

الرئيس الأمريكي ورئيس الإمارات

جلسة مباحثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الإمارات على هامش قمة السبع

بالصور

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد