أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة وترامب اتخذ القرار الصحيح

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران تمثل خطوة مهمة وإنجازًا سيكون له أثر بالغ على المنطقة بأكملها، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ القرار الصحيح بشأن هذه الاتفاقية.

وقال أمير قطر، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع ، إن اهتمام الرئيس ترامب بمنطقة الشرق الأوسط امر بالغ الأهمية، وإن ما تحقق حتى الآن يعد إنجازًا في حد ذاته، رغم وجود الكثير مما ينبغي القيام به خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن قطر موجودة للمساعدة في هذا المسار، إلى جانب الأصدقاء والحلفاء، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز الشراكات الثنائية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود استثمارات قطرية كبيرة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات وشركات أمريكية تعمل في قطر.