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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف

حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف
حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف
أسماء عبد الحفيظ

في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءًا لا ينفصل عن حياتنا اليومية، بدأ كثير من الأشخاص يبحثون عن طرق للهروب من الشاشات واستعادة متعة اللحظات البسيطة التي عاشها جيل التسعينات. 

فقبل انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كان الناس يعتمدون على أنشطة بسيطة تمنحهم السعادة وتساعدهم على التواصل الحقيقي مع الآخرين.

حيل من جيل التسعينات تعود من جديد 

قالت الدكتورة هبه شمندي أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه مع انتشار اتجاه "الديجيتال ديتوكس" أو التخلص المؤقت من الإدمان الرقمي، عادت كثير من عادات التسعينات إلى الواجهة باعتبارها وسيلة فعالة لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

1- قراءة الكتب والمجلات الورقية

قبل الهواتف الذكية، كانت الكتب والمجلات وسيلة أساسية للترفيه واكتساب المعرفة. واليوم يعود كثيرون إلى متعة تقليب الصفحات بعيدًا عن الإشعارات المستمرة التي تشتت الانتباه.

قراءة بضع صفحات يوميًا قبل النوم قد تساعد أيضًا على الاسترخاء وتهيئة العقل للنوم.

2- كتابة اليوميات بالقلم والورقة

الاحتفاظ بدفتر لتسجيل الأفكار والمشاعر والذكريات كان عادة منتشرة بين الكثيرين في التسعينات. هذه العادة تعود اليوم كوسيلة لتنظيم الأفكار وتقليل الشعور بالتوتر والضغط النفسي.

3- ممارسة الألعاب التقليدية

الألعاب البسيطة مثل الشطرنج، والكوتشينة، والألغاز الورقية، وألعاب الكلمات المتقاطعة، تساعد على تنشيط العقل وتمنح وقتًا ممتعًا مع العائلة والأصدقاء دون الحاجة إلى شاشة.

4- المشي والتحدث مع الأصدقاء وجهًا لوجه

قبل الرسائل الفورية، كانت الزيارات والمكالمات الطويلة والمشي في الشوارع والحدائق من أهم وسائل التواصل. تخصيص وقت للقاء الأصدقاء أو أفراد العائلة يعزز العلاقات الاجتماعية ويمنح شعورًا بالراحة.

5- الاستماع إلى الموسيقى دون تصفح الهاتف

في التسعينات كان الاستماع إلى الأغاني تجربة قائمة بذاتها، سواء عبر أجهزة الكاسيت أو الراديو. ويمكن استعادة هذا الشعور اليوم بتخصيص وقت للاستماع إلى الموسيقى مع التركيز عليها دون تصفح مواقع التواصل.

6- ممارسة الهوايات اليدوية

الرسم، والخياطة، والطبخ، والزراعة المنزلية، وصناعة الأعمال اليدوية من الأنشطة التي كانت جزءًا من الحياة اليومية، وهي تساعد على تنمية الإبداع وتقليل وقت استخدام الهاتف.

7- قضاء وقت أطول في الهواء الطلق

الجلوس في الشرفة، أو زيارة الحدائق، أو ممارسة الرياضة الخفيفة، من العادات التي تمنح الجسم فرصة للحركة وتساعد على تحسين المزاج بعيدًا عن الشاشات.

كيف تبدأ يومًا بلا هاتف؟

لا يشترط الابتعاد عن الهاتف بشكل كامل، لكن يمكن البدء بخطوات بسيطة مثل:

  • عدم استخدام الهاتف خلال أول ساعة بعد الاستيقاظ.
  • تخصيص وقت محدد يوميًا دون شاشات.
  • إغلاق الإشعارات غير الضرورية.
  • وضع الهاتف بعيدًا أثناء تناول الطعام أو الحديث مع الآخرين.
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