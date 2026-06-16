قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: الأمم تُوزن بما تزرعه من معرفة في عقول أبنائها

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن الأمم لا توزن بما تملكه من تبر وعقار، بل بما تسكبه في عقول أبنائها من معارف وأفكار، وما كان نزول الوحي الأول بأمر: ﴿اقرأ﴾، إلا إعلانا ربانيا بأن مجد هذه الأمة مرهون بعودتها إلى حضن الكتاب، واستعادتها لسلطان العقل.

الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي

وأضاف الشيخ أيمن عبدالغني خلال الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي في موسمها العاشر، أن "تحدي القراءة العربي" لم يكن محض مسابقة، بل هو مشروع حضاري مسؤول، أعاد للغة الضاد بهاءها، وأحيا في نفوس الناشئة حب المعرفة، وإننا إذ نحتفي اليوم بعقد من الزمان على هذه المبادرة، فإنما نؤكد أن الرهان على جيل يقرأ، هو الرهان الرابح الذي لا يخيب.

ثورات متلاحقة في التكنولوجيا

وأشار الشيخ عبدالغني، إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة ثورات متلاحقة في التكنولوجيا والاتصال والمعرفة، وأصبحت الأمم تتنافس لا بما تختزنه الأرض في باطنها، وإنما بما تحمله العقول في رؤوس أصحابها، وبما تملكه من قدرة على إنتاج المعرفة وصناعة الوعي.

بناء الحضارة الإنسانية

 وألمح إلى أن الرهان الحقيقي في هذا العصر لم يعد على الموارد، وإنما على الإنسان، ولم يعد على الكم، وإنما على الكيف، ولم يعد على امتلاك الأدوات فحسب، وإنما على امتلاك العقل القادر على توظيفها، والإبداع من خلالها، والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية.

ما انطفأت أمة إلا حين انصرفت عن العلم

وبيّن أن القراءة إذا كانت في نظر البعض عادة ثقافية، فإنها في حقيقتها قضية وجود، ومسألة وعي، وأساس كل نهضة عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل؛ فما ازدهرت حضارة إلا وكان الكتاب في قلب مشروعها، وما انطفأت أمة إلا حين انصرفت عن العلم، وضعفت صلتها بالمعرفة، ورضيت بالوقوف على هامش التاريخ.

رسالة العلم والوسطية

وذكر أن الأزهر الشريف، الذي حمل رسالة العلم والوسطية عبر أكثر من ألف عام، ينظر بعين الاعتزاز والتقدير إلى هذه المبادرة المباركة، ويثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في دعم الثقافة والمعرفة، وإطلاق المشاريع النوعية التي تعيد تشكيل الوعي، وتستثمر في الإنسان قبل أي شيء آخر، وتؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول.

العلم هو طريق النهضة

وأكد  أن العلاقة بين الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليست علاقة تعاون عابر، بل هي علاقة ممتدة في عمق الرؤية، تقوم على الإيمان المشترك بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن العلم هو طريق النهضة، وأن الكلمة الواعية قد تصنع من التحول ما لا تصنعه الإمكانات المادية وحدها، وأن مستقبل الأمة مرهون بقدرة أبنائها على القراءة والفهم والإبداع والمشاركة في صناعة الحضارة.

عدد المشاركين في المسابقة

واستكمل الشيخ عبدالغني أن من أبلغ الشواهد على الأثر العميق الذي أحدثته مبادرة «تحدي القراءة العربي»، ما تكشف عنه لغة الأرقام، وهي لغة لا تعرف المبالغة، ولا تجامل الحقائق؛ فقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في الدورة السابعة مليونين وتسعة وستين ألفا ومئة وخمسة وسبعين طالبا وطالبة، ثم بلغ في الدورة الثامنة مليونين وستة وستين ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثين، وارتفع في الدورة التاسعة إلى مليونين ومئة وأحد عشر ألفا وتسع مئة وثمانية وتسعين، حتى جاءت الدورة العاشرة لتسجل قفزة استثنائية غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد المشاركين مليونين وتسعمائة ألف وثمانمائة طالب وطالبة.

قلوب تعلقت بالكتاب

واستطرد: أن هذه الأرقام، في حقيقتها، ليست مجرد أعداد تسجل في التقارير والإحصاءات، وإنما هي عقول أضيئت بأنوار المعرفة، وقلوب تعلقت بالكتاب، وأجيال اختارت أن تجعل القراءة طريقا للتميز، وسبيلا إلى الوعي، وجسرا نحو المستقبل.

ظاهرة حضارية

وأكمل: أن الزيادة المضطردة في أعداد المشاركين عاما بعد عام، تؤكد أن هذه المبادرة المباركة قد نجحت في أن تتحول من مشروع ثقافي إلى ظاهرة حضارية، ومن مسابقة قرائية إلى رسالة عربية جامعة، ومن فكرة ملهمة إلى مدرسة لصناعة الإنسان، وترسيخ قيم العلم، وتعزيز الانتماء إلى اللغة العربية، لغة القرآن الكريم.

أمتنا العربية لا تزال قادرة على أن تراهن على المعرفة

واختتم الشيخ عبدالغني كلمته بأنه إذا كانت الحضارات العظيمة تقاس بما تخلفه من أثر في العقول، فإن هذه المبادرة قد استطاعت، خلال عقد من الزمان، أن تكتب صفحة مشرقة في سجل العمل الثقافي العربي، وأن تقدم نموذجا مضيئا يؤكد أن أمتنا العربية لا تزال قادرة على أن تراهن على المعرفة، وأن تنتصر للكتاب، وأن تصنع مستقبلها بأبنائها وبناتها، وبالعلم الذي كان وسيظل أساس نهضتها وسبيل عزتها.

أيمن عبدالغني تحدي القراءة العربي الشيخ أيمن عبدالغني الإمارات وكيل الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

بيسكوف

الكرملين: لم نتلق دعوة لحضور محادثات بين بوتين وزيلينسكي بمجموعة السبع

سموتريتش

سموتريتش يلغي اتفاقيات الخليل.. ويخرق أحد بنود أوسلو

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق اليابان

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد