الأسئلة مباشرة.. فرحة طلاب الإعدادية بامتحان العلوم في البحيرة

عبّر طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم الإتنين عن فرحتهم بسهولة امتحان العلوم و أن الأسئلة كانت مباشرة و لم يخرج أى أسئلة من المقرر و الإمتحان كان فى متناول جميع الطلاب .

أكدت سلمى محمد ،طالبة بالصف الثالث الإعدادي، أن الإمتحان كان سهلاً ووقت الإمتحان كان مناسبا بالنسبة للأسئلة الموجودة .

و اضافت هيلين مجدى ،طالبة بالصف الثالث الإعدادي الامتحان كان مناسبا لمستوى الطالب العادى، وأنه لم يخرج عن أسئلة نماذج الوزارة.

وقد كان صرح الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالي أعداد الطلاب الذين سوف يؤدون امتحانات الشهاده الاعداديه العامة غداً يبلغ ١٢١٤٨٧ طالبا وطالبة داخل ٦٥١ لجنة موزعة على إدارات المحافظة الثمانى عشر بالإضافة إلى ٤٣ طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية ( للصم وضعاف السمع ) داخل اربع لجان بإدارات شبراخيت وايتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور واربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور .

مشيرا إلى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول.

كما تم التأكيد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى باللجان يوميا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات والتأكيد على الالتزام بتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان والحفاظ على المسافات البينية بينهم وتواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وتوفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

وكذا توفير الاعداد الكافية من مبردات المياه ومراجعة نظافة اللجان وتأمينها وإغلاق أبوابها وعدم السماح بالدخول لغير أعضاء اللجنة المصرح لهم وسلامة الابواب والشبابيك باللجان ونظافة دورات المياه .

مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين والمراقبين وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم اوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن.