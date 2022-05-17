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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد امتحان الهندسة

امتحانات
امتحانات

عبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبيةعن فرحتهم وسعاداتهم بامتحان مادة الهندسة اليوم، وقال عدد من الطلاء إن الامتحان جاء سهلا، وفى مستوى الطالب المتوسط، ومعظم الأسئلة كانت واضحة. 

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من جانبه تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمدارس مصطفى كامل التجريبية وسعد زغلول الإعدادية بمدينة بنها.
وأكد المحافظ ، خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات، من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.


وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والتجمعات غير المرغوب فيها أن وجدت بجانب أسوار المدارس والتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بمراجعة كافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.


ويؤدى  113 ألف و800 طالب وطالبة بالإضافة إلى 1700 طلبة منازل، الامتحانات فى 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

القليوبية وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية جولته التفقدية

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