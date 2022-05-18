الفلوس مش كل حاجة.. جونسون: أرفض الحديث عن أسباب رحيلي من الأهلي|فيديو

رفض الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، الحديث عن أسباب رحيله من القلعة الحمراء.

وقال جونسون في تصريحات عبر قناة الشمس في برنامج ملعب البلدوزر: "أرفض الحديث عن رحيلي عن الأهلي ولو في واحد متجوز حد وطلق ماينفعش يقول إيه السبب".

وتابع: "الفلوس مش كل حاجة وهناك بعض الأسباب التي دفعتني للرحيل لتحقيق أشياء أخرى".

وأضاف: "المنافسة في الدوري المصري الممتاز سهلة وليست صعبة كما يتحدث البعض، استفدت من العمل داخل النادي الأهلي والفريق يمتلك لاعبين مميزين وجيلا جيدا".

واختتم كيفين جونسون: "حصلنا على الدوري في الموسم الأول ثم فوزنا في بطولة أفريقيا على نادي الزمالك وحصدنا بطولة افريقيا على حساب الزمالك وده كان شيء كبير جدا".