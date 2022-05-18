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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفلوس مش كل حاجة.. جونسون: أرفض الحديث عن أسباب رحيلي من الأهلي|فيديو

كيفين جونسون
كيفين جونسون

رفض الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، الحديث عن أسباب رحيله من القلعة الحمراء.

وقال جونسون في تصريحات عبر قناة الشمس في برنامج ملعب البلدوزر: "أرفض الحديث عن رحيلي عن الأهلي ولو في واحد متجوز حد وطلق ماينفعش يقول إيه السبب".

وتابع: "الفلوس مش كل حاجة وهناك بعض الأسباب التي دفعتني للرحيل لتحقيق أشياء أخرى".

وأضاف: "المنافسة في الدوري المصري الممتاز سهلة وليست صعبة كما يتحدث البعض، استفدت من العمل داخل النادي الأهلي والفريق يمتلك لاعبين مميزين وجيلا جيدا".

واختتم كيفين جونسون: "حصلنا على الدوري في الموسم الأول ثم فوزنا في بطولة أفريقيا على نادي الزمالك وحصدنا بطولة افريقيا على حساب الزمالك وده كان شيء كبير جدا".

أخبار الرياضة كيفين جونسون الأهلى الزمالك الدوري

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