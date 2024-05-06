قيادات إسرائيل تحيي ذكرى المحرقة.. ونتنياهو: حماس لديها نفس نية النازيين

أعلنت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، والقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان،ومسؤولين كبار آخرين حضروا للمشاركة في حفل الكنيست السنوي، وذلك يوم ذكرى المحرقة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، حضر نتنياهو مراسم وضع إكليل من الزهور في ياد فاشيم.

وقال نتنياهو في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى المحرقة النازية في “ياد فاشيم” مساء الأحد، إن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر “لم يكن محرقة – ليس بسبب غياب نية إبادتنا، ولكن بسبب غياب القدرة”، مشددا على أن الحركة الفلسطينية لديها “نفس النية” كالنازيين للقضاء على الشعب اليهودي، على حد قوله.

وأضاف أن عناصر حماس "يسترشدون بنفس الهدف بالضبط”، إلا أن إسرائيل، على النقيض من المحرقة النازية، “تمتلك اليوم قوة تمكّن الدفاع عنها”، متعهدًا “باستكمال القضاء على قدرات حماس وتحرير الرهائن، على حد إدعائه.