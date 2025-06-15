بدء امتحان التربية الوطنية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

بدأ الآن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية امتحان مادة التربية الوطنية الذي يؤديه طلاب جميع الشعب بالنظامين الجديد والقديم
يأتي ذلك بعد أن أدى الطلاب امتحان التربية الدينية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم
ومن المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الوطنية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن التربية الدينية والتربية الوطنية هي مواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية المقرر توزيعهما غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لن يكن فيهما أسئلة مقالية ، بل سيشملا فقط أسئلة اختيار من متعدد فقط وعلى هذا سوف يتسلم الطالب ورقة إجابة بابل شيت فقط
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بإعتبارهما مواد لا تضاف للمجموع
خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025
- عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم
- عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا
- عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 1973 لجنة
- سيتم عقد 9 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في السجون
- سيتم عقد 6 لجان لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المستشفيات
- سيتم عقد 24 لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 للطلاب المكفوفين
- سيتم عقد 17 لجنة لـ لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
- عدد الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 120232
- عدد اللجان الكلية في امتحانات الثانوية العامة 2025 يبلغ 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.