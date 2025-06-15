بدء امتحان التربية الوطنية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

بدأ الآن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية امتحان مادة التربية الوطنية الذي يؤديه طلاب جميع الشعب بالنظامين الجديد والقديم

يأتي ذلك بعد أن أدى الطلاب امتحان التربية الدينية من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

ومن المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الوطنية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن التربية الدينية والتربية الوطنية هي مواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية المقرر توزيعهما غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لن يكن فيهما أسئلة مقالية ، بل سيشملا فقط أسئلة اختيار من متعدد فقط وعلى هذا سوف يتسلم الطالب ورقة إجابة بابل شيت فقط

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بإعتبارهما مواد لا تضاف للمجموع

خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025