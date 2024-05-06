حشيش بـ14 مليون جنيه.. ضبط صفقة مخدرات ضخمة بجنوب سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بجنوب سيناء وبحوزته 200 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن جنوب سيناء قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه متخذاً من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 كيلو جرام).. و بمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (14 مليون جنيه تقريبا) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.



