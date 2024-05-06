حر وأمطار ورياح.. مفاجأة في طقس شم النسيم والأرصاد توضح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، الموافق 6 مايو 2024، وهو يوم شم النسيم، حيث من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة بوتيرة ملحوظة. ستسود أجواء ربيعية أوروبية على معظم مناطق البلاد، حيث يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما ستكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد. وفي الساعات الليلية والصباح الباكر، يتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلاً في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شم النسيم

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 و 50 كيلومترًا في الساعة، ويتوقع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و 2.5 متر.

وأوضحت الأرصاد أيضًا أن هناك فرصًا لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تصل إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وذلك على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وشهدت مناطق في عدد من المحافظات الشمالية سقوط أمطار اليوم، أهمها الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ويتوقع سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة وفق نشرة الحالة الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

يتوقع أن تكون أعلي درجة حرارة اليوم في مصر، 34 درجة نهارًا في الوادي الجديد، وأقل درجة حرارة نهارًا 24 درجة في سانت كاترين.

ويتوقع أن تكون أقل درجة حرارة ليلاً في مصر، 12 درجة في سانت كاترين، بينما أعلي درجة حرارة ليلاً 24 درجة في أسوان وأبوسمبل وقنا وحلايب.

وتكون درجات الحرارة في مصر، اليوم الإثنين، شم النسيم، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي: