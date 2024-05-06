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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

حر وأمطار ورياح.. مفاجأة في طقس شم النسيم والأرصاد توضح

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، الموافق 6 مايو 2024، وهو يوم شم النسيم، حيث من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة بوتيرة ملحوظة. ستسود أجواء ربيعية أوروبية على معظم مناطق البلاد، حيث يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما ستكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد. وفي الساعات الليلية والصباح الباكر، يتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلاً في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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طقس شم النسيم

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 و 50 كيلومترًا في الساعة، ويتوقع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و 2.5 متر.

وأوضحت الأرصاد أيضًا أن هناك فرصًا لنشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تصل إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وذلك على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

أجواء ربيعية| تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في يوم شم النسيم.. فيديو

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وشهدت مناطق في عدد من المحافظات الشمالية سقوط أمطار اليوم، أهمها الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ويتوقع سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة وفق نشرة الحالة الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد...العظمى فى القاهرة 23 - بوابة الغد
درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

يتوقع أن تكون أعلي درجة حرارة اليوم في مصر، 34 درجة نهارًا في الوادي الجديد، وأقل درجة حرارة نهارًا 24 درجة في سانت كاترين.

ويتوقع أن تكون أقل درجة حرارة ليلاً في مصر، 12 درجة في سانت كاترين، بينما أعلي درجة حرارة ليلاً 24 درجة في أسوان وأبوسمبل وقنا وحلايب.

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الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

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تحرك جديد لأسعار الذهب والعملات.. تعرف إلى حالة الطقس | أخبار تهمك

وتكون درجات الحرارة في مصر، اليوم الإثنين، شم النسيم، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

  • القاهرة 28 – 16 درجة.
  • العاصمة الإدارية 29 – 16 درجة.
  • 6 أكتوبر 28 – 16 درجة.
  • بنها 27 – 16 درجة.
  • دمنهور 27 – 16 درجة.
  • وادي النطرون 27 – 16 درجة.
  • كفر الشيخ 26 – 16 درجة.
  • المنصورة 26 – 17 درجة.
  • الزقازيق 29 – 17 درجة.
  • شبين الكوم 28 – 17 درجة.
  • طنطا 27 – 16 درجة.
  • دمياط 24 – 17 درجة.
  • بورسعيد 24 – 18 درجة.
  • الإسماعيلية 29 – 17 درجة.
  • السويس 28 – 18 درجة.
  • العريش 24 – 17 درجة.
  • رفح 24 – 17 درجة.
  • رأس سدر 28 – 17 درجة.
  • نخل 29 – 14 درجة.
  • كاترين 24 – 12 درجة.
  • الطور 32 – 24 درجة.
  • طابا 29 – 22 درجة.
  • درجات الحرارة في شرم الشيخ 30 – 21 درجة.
  • درجات الحرارة في الإسكندرية 24 – 16 درجة.
  • العلمين 23 – 16 درجة.
  • مطروح 23 – 15 درجة.
  • السلوم 22 – 13 درجة.
  • سيوة 26 – 14 درجة.
  • رأس غارب 29 – 18 درجة.
  • الغردقة 31 – 21 درجة.
  • سفاجا 32 – 22 درجة.
  • مرسى علم 32 – 22 درجة.
  • شلاتين 32 – 22 درجة.
  • حلايب 31 – 24 درجة.
  • أبورماد 31 – 23 درجة.
  • رأس حدربة 30 – 23 درجة.
  • الفيوم 30 – 18 درجة.
  • بني سويف 29 – 18 درجة.
  • المنيا 29 – 17 درجة.
  • أسيوط 30 – 18 درجة.
  • سوهاج 32 – 20 درجة.
  • قنا 32 – 24 درجة.
  • درجات الحرارة في الأقصر 33 – 23 درجة.
  • درجات الحرارة في أسوان 33 – 24 درجة.
  • الوادي الجديد 34 – 19 درجة.
  • أبوسمبل 33 – 24 درجة.
الطقس اليوم درجات الحرارة شم النسيم طقس شم النسيم الأرصاد الطقس

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