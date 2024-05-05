الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير الآن إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد، ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس في البلاد اليوم، سوف يشهد فرص أمطار خفيفة على قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد والصحراء الغربية أيضا، إضافة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق شمال الوجه البحري.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم/س، وارتفاع الموج يتراوح مابين مترين إلى ثلاث أمتار.

وعن حالة الطقس اليوم، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويظل الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على مناطق شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المسجلة خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة