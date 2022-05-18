بعد عامين ونصف.. عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي حيث سجلت البلاد أكثر من مليون قتيل، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا للبيانات المنشورة، توفي مليون و37 مصابا بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بعد نحو عامين ونصف على انتشار الجائحة.

وفي المجمل، تم اكتشاف أكثر من 82.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الرقم بعد أكثر من 3 أشهر من وصول الولايات المتحدة إلى 900 ألف قتيل، حيث تباطأت وتيرة ضحايا الفيروس منذ موجة الشتاء المروعة المدفوعة بمتحور أوميكرون.

بلغ متوسط عدد الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 300 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوميًا، مقارنة بذروة بلغت حوالي 3400 حالة وفاة يوميًا في يناير 2021.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في أبريل الماضي، على اختبارات الاستخدام الطارئ لتشخيص عدوى فيروس كورونا من خلال تحليل التنفس، وكان الاختبار فعالا بنسبة 91.2%، حسب نتائج دراسة أجريت على 2409 شخصا.

وفي وقت سابق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 521 مليونا و474 ألفا و146 إصابة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و263 ألفا و940 وفاة، مؤكدة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 82.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.6 مليون.