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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وفد مجلس الوزراء

محافظ المنيا يتفقد إنشاء 78 عمارة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد العمارات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق القاهرة أسوان بمدينة المنيا، على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق التطوير الحضري.

رافق المحافظ خلال الجولة، وفد وحدة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برئاسة مجلس الوزراء، حيث ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد جابر والدكتور كريم شاهين، وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا.

أكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، هو أحد المشروعات القومية والتي جاءت بتوجيه، من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

أشار المحافظ، إلى أنه تم توفير قطعة أرض بمساحة 41 فدان بموقع متميز داخل مدينة المنيا عاصمة المحافظة، وجاري إنشاء كمبوند إسكان متوسط ل78  عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات.
 

المنيا عمران الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الهيئة الهندسية المبادرة الرئاسية اللواء اسامة القاضي التطوير العمراني

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