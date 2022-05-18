وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع سير لجان امتحانات مدرسة الزهور الإعدادية

تابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، سير عمل لجان الشهادة الإعدادية بإدارة طور سيناء وذلك بمدرسة الزهور الإعدادية بنات.

وخلال الزيارة تفقد عقل لجان الامتحانات في مادة الدراسات، واطمأن على حسن سير اللجان بمادة "الدراسات الاجتماعية"، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء بها، متمنيا لهن السداد والتوفيق.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمدير تتابع سير أعمال الامتحانات ولم تتلق أي شكاوى، مشيرا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمحافظة تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكترونية بنسبة 100% في امتحان اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 998 طالبا، وحضور 995 طالبا، ومنازل 90 طالبا، وطلاب دمج 2 طالب.

يذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء تختتم غدا، الخميس 19 مايو، بامتحان مادة "العلوم".

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام يوم السبت 21 مايو 2022 امتحان مادة الفيزياء (8 ص: 9.45 ص)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (10.15 ص: 12 م).

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام غدا، الخميس 19 مايو، امتحان مادة “جبر وتفاضل وحساب مثلثات” (8 ص: 11.15 ص).

اقرأ أيضا:

فودة يتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي



امتحانات

FB_IMG_1652865974604

FB_IMG_1652866208494

FB_IMG_1652865967063