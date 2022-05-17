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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرض مسرحي لشباب جنوب سيناء يحارب ظاهرة الثأر في جنوب الصعيد

العرض المسرحي
العرض المسرحي

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء  الليلة  العرض المسرحي "المندوه" على المسرح المغطى بقصر ثقافة طور سيناء ، ويناقش العرض مشاكل الثأر وتأثيره على المجتمع.
ومعظم المشاركين في العرض المسرحي من شباب جنوب سيناء  الذين أدوا ادوار رائعة ومتميزة رغم اختلاف اللهجة .
وانطلق العرض بحضور لجنة من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة لتقييم العرض المسرحي، وفوزي همام مستشار محافظ جنوب سيناء للمحليات، والعميد عماد فكري نائب رئيس مدينة طور سيناء، وسهير صديق سكرتير مجلس مدينة طور سيناء  ولفيف من مواطني مدينة طور سيناء.
وقال المخرج جمال مهران، مخرج المسرحية، إن العرض المسرحي " المندوة " هو العرض الأول ، الذي يقوم به فرقة جنوب سيناء لمناقشة المشكلات الاجتماعية التي تأثر بالسلب على المجتمع المصري، وجرى تدريب الشباب على العرض لمدة ثلاث شهور ، وهو من تأليف كريم الشناوي، و أشعار إسلام الشاوري و ألحان الموسيقار أحمد العجمي، و استعراضات أيمن عبد السلام، وديكور محمد أبو عمرة، و مخرج منفذ فريج عطية.
وأوضح أن المسرحية تضم 7 مشاهد يجري خلالهم استعراض صراع الثأر والخرافات التي ترتبط في بعض المناطق مثل "النداها "، وكيفية القضاء على هذه العادات.
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العرض المسرحي

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المندوة مسرحية ثقافة جنوب سيناء الثار

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