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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكري ميلاده.. يحيي سعادة صانع النجوم صعقته الكهرباء

يحيي سعادة
يحيي سعادة

يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج اللبناني يحيى سعادة والذي قدم عديد من الكليبات حيث شارك عدد كبير من المطربين الكبار منهم نجوى كرم وهيفاء وهبي ومايا دياب.

ونرصد في التقرير التالى أبرز المعلومات عن المخرج يحيى سعادة.

بداية يحيى سعادة

ولد ​يحيى سعادة​ في مكايل في محافظة جبل لبنان، لكنه عاش طفولته في قبرص، بعد أن هاجرت عائلته بسبب ظروف الحرب في ذلك الوقت.
عاد الى لبنان في مطلع الثمانينيات، فأكمل دراسته في مدرسة السيدة الأورثودوكسية.

تخصص بعدها بمجال الهندسة الداخلية في الجامعة اللبنانية في بيروت، وفجأة قرر التوقف عن الدراسة ولم يكمل تخصصه، وإنتقل للعمل مخرج فني "art director"، في مجال الإعلانات وتصميم الأزياء.

مطربون تعاون معهم يحيى سعادة

تعاون يحيى سعادة مع العديد من النجوم، في مسيرة قصيرة نوعاً ما كمخرج مستقل، فقد بدا عام 2006 إلا أن المشوار كان قصيرا، فتوفي عام 2010.
ومن النجوم الذين تعاون معهم، الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في فيديو كليبات "ياما ليالي" و"مش قادرة" و"استنى حاسه" و"ما بنا" و" في حاجة" و"يا ابن الحلال"، ومع الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ في فيديو كليبات "كنت فحالي" و"أنا طبعي كده" و"براحتي"، مع الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ في فيديو كليبين هما "قلبي اسالوا" و"منى عينه"، وتعاون مع الفنانة اللبنناية ​نجوى كرم​ في فيديو كليب "خليني شوفك بالليل"، مع الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ بفيديو كليبين هما "مكانة وين" و"خلاني"، كما تعاون مع نجمات عربيات، ومنهن الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ بأغنيتي "عايزاك كدة" و"كلن بعقله راضي"، و​الفنانة رحمة​ بفيديو كليب "أنا وأنت"، والفنانة ​شمس الكويتية​ بفيديو كليب أغنية "تأتاة".

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وفاة يحيى سعادة

روت الفنانة مايا دياب تفاصيل واقعة وفاة المخرج يحيى سعادة وذلك أثناء تصوير اغنية "ابن اليوزباشي" كلمات أحمد ماضي وألحان هيثم زياد وتوزيع طوني سابا وكان من المفترض تصويرها علي مدار يومين في محطة قطارات قديمة في مدينة أزمير.

وأضافت مايا دياب كنا نقوم بمعاينة أماكن التصوير استعدادا للبدء فيه صباح اليوم التالى واكتشف يحيى شريط كهرباء مكشوفا حذر منه الجميع لكنه كان يريد وضع كاميرا التصوير قريبا منه فقام ليعاينه بنفسه بينما طلبت منه شقيقته أن ينتظر حتى تقوم بفصل الكهرباء عن المكان لكنه لم ينتظر وفي لحظات صعقته الكهرباء ولم يستغرق الأمر بعدها إلا دقيقة واحدة ليغيب عن الحياة". 

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