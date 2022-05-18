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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: ضرورة البدء بمشروع مترو بغدد لمواجهة ظاهرة الزحام

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة البدء في مشروع مترو بغدد لمواجهة ظاهرة الزحامات المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أنها وصلت لمستويات غير مقبولة.

وأشار الكاظمي وفق ما نقلته وكالة الانباء العراقية: "بغداد هي عاصمة السلام وأول جامعة بها كانت على ضفاف نهر دجلة وهي المدرسة المستنصرية".

وأضاف: "تعيش بغداد معاناة كبيرة وإهمالا واضحا في الوقت الحالي رغم الدعم الحكومي الذي يهدف للنهوض بواقع العاصمة".

وأكد الكاظمي ضرورة بذل ما وصفه بـ "الجهد الاستثنائي لتوفير خدمات بلدية مستقرة وخلق بيئة اجتماعية تنعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".

مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وكالة الأنباء العراقية العراق بغداد

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