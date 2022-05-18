رئيس الوزراء العراقي: ضرورة البدء بمشروع مترو بغدد لمواجهة ظاهرة الزحام

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة البدء في مشروع مترو بغدد لمواجهة ظاهرة الزحامات المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أنها وصلت لمستويات غير مقبولة.

وأشار الكاظمي وفق ما نقلته وكالة الانباء العراقية: "بغداد هي عاصمة السلام وأول جامعة بها كانت على ضفاف نهر دجلة وهي المدرسة المستنصرية".

وأضاف: "تعيش بغداد معاناة كبيرة وإهمالا واضحا في الوقت الحالي رغم الدعم الحكومي الذي يهدف للنهوض بواقع العاصمة".

وأكد الكاظمي ضرورة بذل ما وصفه بـ "الجهد الاستثنائي لتوفير خدمات بلدية مستقرة وخلق بيئة اجتماعية تنعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".